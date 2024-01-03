نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ٧٣ قتيلًا و١٠٥ مصابًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقبرة قاسم سليماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنا وسائل اعلام ايرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في الانفجارين القريبين من مقبرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في كرمان إلى ٧٣ شخصًا، فيما أعلنت منظمة الطوارئ بالمدينة عن وجود ١٠٥ جريحًا جراء هذه الحوادث.

أشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مقبرة مدينة كرمان، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني عام 2020، جاء في إطار هجوم إرهابي باستخدام زرع قنابل.