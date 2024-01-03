عاجل- ارتفاع قتلى انفجاران كرمان لـ 73 قتيلًا و105 جريًا

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- ارتفاع قتلي انفجاران كرمان لـ 73 قتيلاً و105 جرياً

إنفجار كرمان الإيراني اليوم.. في أيام مليئة بالصدمات والهول، شهدت محافظة كرمان إنفجارًا دراميًا هز أركان المنطقة اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024.

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول عدد ضحايا إنفجار محافظة كرمان.

عاجل- ارتفاع قتلي انفجاران كرمان لـ 73 قتيلًا و105 جريًا

عدد ضحايا انفجار محافظة كرمان

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن حصيلة ضحايا انفجار محافظة كرمان، موضحة أن عدد القتلى وصل إلى 73 قتيل فيما بلغ عدد الإصابات 105 مصاب، حسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ومن الجدير بالذكر، يصادف اليوم الذكرى الرابعة للقائد السابق لفيلق القدس، والذي قتل بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أكد -آنذاك- أن "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين".

ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 50 شخص

وفي هذا الصدد، أوردت وكالة إيرنا تصريحات من مركز الطوارئ الطبية في محافظة كرمان تفيد بأن "الانفجارين اللذين استهدفا الجموع التي كانت تحيي ذكرى مقتل سليماني كانا نتيجة لاستخدام مفخختين". وفي سياق متصل، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "الحادث ناجم عن انفجار حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة"، وأشارت إلى "ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 50 شخصًا"، موضحة أن الانفجار الأول وقع على بعد 700 متر من مكان دفن قاسم سليماني، فيما وقع الانفجار الثاني على بعد كيلومتر واحد.

ومن جانبه، كشف رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في كرمان، للتلفزيون الرسمي قائلًا: " إن فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين... لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".

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وعلى الجانب الآخر، قال التلفزيون الإيراني: "إن قوات الأمن والشرطة تقوم حاليا بتفريق الأشخاص من مكان الانفجار وإخلاء محيط الواقعة بالكامل".