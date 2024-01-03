نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفجار بالقرب من مقبرة "قاسم سليماني" في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان، في محافظة كرمان، وذلك خلال فعاليات إحياء ذكرى القائد الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قضى في هجوم بطائرة أميركية مسيرة على مطار بغداد في عام 2020.

نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم سماع دوي انفجار آخر في المقبرة مع إصابة عدة أشخاص، وأكد التلفزيون الرسمي وقوع إصابات نتيجة للتدافع بعد سماع صوت الانفجار في الطريق المؤدية للمقبرة في محافظة كرمان.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مقبرة مدينة كرمان، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني عام 2020، جاء في إطار هجوم إرهابي باستخدام زرع قنابل.

التلفزيون الإيراني: مقتل العشرات في انفجار قرب مرقد قاسم سليماني

أسفر الانفجار عن مصرع ما لا يقل عن 73 شخصًا، واصابة 105 آخرين، وهرعت على الفور سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث حسب رئيس هيئة الاسعاف فى كرمان سيد محمد صابري، وقعت الحادثتان بالقرب من مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني، في تزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله جراء ضربة جوية أمريكية في العراق.

وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع الانفجار.

وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين، لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".