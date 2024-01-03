نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسنيم: ارتفاع عدد ضحايا حادث كرمان لـ 73 قتيلًا و170 مصابًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سحبت اعداد ضحايا انفجار بالقرب من مقبرة قاسم سليماني بحرمان الايرانية ارتفاعًا في أعداد الضحايا حيث وصلت إلى 73 قتيلا و170 مصابًا، حسب وكالة أنباء تسنيم.

انفجار إيران

تأكدت وجود حقيبتين مفخختين قرب بوابة طريق "كلزار الشهداء"، حيث تم تفجيرهما عن بعد باستخدام الريموت كنترول.

ووُصف الحادث من قبل نائب محافظ كرمان بأنه هجوم إرهابي وليس حادثًا عرضيًا.

الحادث شمل انفجارًا في نفق "كنبد جبليه" وانفجارًا آخر في بوابة "قلى بيك"، حسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران.