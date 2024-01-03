العالم اليوم - فيديو.. عشرات القتلى والجرحى بانفجارين قرب مقبرة سليماني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عشرات القتلى والجرحى بانفجارين قرب مقبرة سليماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 04:22 مساءً - أفادت مصادر إيرانية لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، بمقتل عشرات الأشخاص بانفجارين في محافظة كرمان، على طريق قبر قاسم سليماني، القيادي البارز في الحرس الثوري.

وذكرت المصادر أن "فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين استهدفا إحياء ذكرى سليماني غير مستبعدة".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل 80 شخصا وإصابة 170 في الانفجارين.

وفي يناير 2020 قتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف صاروخي استهدف سيارة كانا يستقلاها على طريق مطار بغداد الدولي.

وقبل أيام أثارت تصريحات إيرانية الجدل حول أن عمليات طوفان الأقصى جاءت ردا على مقتل سليماني، لترد حماس أن العملية لم تكن لذلك السبب.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، قوله إن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت "أحد الانتقامات" لاغتيال سليماني.

وسارعت حماس إلى نفي صحة ما ورد على لسان المتحدث وشددت على أن العملية كانت بدوافع فلسطينية، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.