العالم اليوم - مصادر إيرانية: حقيبتان من القنابل وراء انفجاري كرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 04:22 مساءً - أكدت مصادر إيرانية، الأربعاء، فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان وسط البلاد، خلال الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق يناير 2020.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية: "كان هناك حقيبتان من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد".

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

من جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجارين سمعا بالقرب من مكان دفن سليماني بعد ظهر الأربعاء، وأسفرا عن سقوط 80 قتيلا و170 جريحا.

وقال التقرير التلفزيوني إن عدة أشخاص أصيبوا في تدافع بعد الانفجارين، مضيفا أنه تم نشر مجموعات في مكان الحادث.

وأظهر البث المباشر آلاف المعزيين يشاركون في ذكرى وفاة سليماني، مع تواجد سيارات الإسعاف في الموقع.

كان سليماني مهندس الأنشطة العسكرية الإقليمية لإيران، وينظر إليه على أنه رمز وطني بين مؤيدي الحكومة الدينية في إيران.