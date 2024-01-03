العالم اليوم - تبادل قصف على الحدود اللبنانية.. ومقتل عنصرين من حزب الله

انتم الان تتابعون خبر تبادل قصف على الحدود اللبنانية.. ومقتل عنصرين من حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 04:22 مساءً - شهد الأربعاء تبادلا للهجمات العابرة للحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، في أعقاب مقتل قيادي بارز من حماس بهجوم إسرائيلي في بيروت، الثلاثاء.

وشنت مسيّرة إسرائيلية، الأربعاء، غارات على منزلين في بلدتي مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بغارة أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب وأطلقت باتجاهه 3 صواريخ، من دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات.

كما أفادت الوكالة بوقوع غارات على منطقة اللبونة في الناقورة جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت قاعدة لحزب الله في لبنان.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، تم الكشف عن عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وهاجم جيش الإسرائيلي بالمدفعية مصادر النيران".

وأعلن حزب الله، الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره .

كما كشف الحزب استهداف موقع جل العلام الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، قائلا إنه حقق فيه إصابات مباشرة.

وكان الحزب قد أعلن استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية، معلنا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتصاعدت المخاوف من توتر الجبهة اللبنانية أكثر بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي في لبنان.