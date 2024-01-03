نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من "الداخلية الإيرانية" على الانفجار الواقع قرب مقابر قاسم سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت وزارة الداخلية الإيرانية، على الانفجار الواقع بالقرب من مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران.

عاجل - أول تعليق من "الداخلية الإيرانية" على الانفجار الواقع قرب مقابر قاسم سليمان

عاجل - أول تعليق من "الداخلية الإيرانية" على الانفجار الواقع قرب مقابر قاسم سليمان

تعهدت وزارة الداخلية الإيرانية، الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان، مؤكدًا أنه يكون ساحقًا وفي أقرب وقت.

وأعلنت الداخلية الإيرانية استقرار الأوضاع في محافظة كرمان الإيرانية، مُشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة.

وأكد رئيس السلطة القضائية في إيران، أن الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان.

الطوارئ الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى

أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين الواقعين قرب مقبرة قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي البلاد، إلى 103 قتيلا، و170 إصابة.

الحرس الثوري الإيراني يدين اغتيال صالح العاروري

عاجل - أول تعليق من "الداخلية الإيرانية" على الانفجار الواقع قرب مقابر قاسم سليمان

أدان الحرس الثوري الإيراني، الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإرسال مسيرات إلى جنوب بيروت، بهدف اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنين من قادة فصائل القسام.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "فشل الكيان الصهيوني في عمليات طوفان الأقصى لن يخفيه هذا الاغتيال، والاحتلال لن يستطيع من خلال ارتكابه هذه الجرائم، ارغام المقاومة على تغيير حساباتها الاستراتيجية".

وأضاف: "إن هجوم المسيرات الصهيونية على جنوب لبنان، شكل انتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية، ودليلا واضحا لجنون ووحشية الكيان الصهيوني وطبيعته التواقة للحرب واستراتيجيته الشيطانية التي تحظى بدعم الإدارة الامريكية الإرهابية".

وتابع الحرس: "تحلي المقاومة وحزب الله بضبط النفس وصبرهما الاستراتيجي لن يتأثر بالأهداف والأمنيات التي عقد الكيان الصهيوني وحماته الأمل عليها".

وأختتم الحرس: "الدماء التي اريقت ستؤدي إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المقاومة وتضييق الخناق على الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، ولكن هذه الدماء ستزيد من عزيمة وإصرار رجال المقاومة في ميدان الجهاد ضد المحتلين أكثر من أي وقت مضى".