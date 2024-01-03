نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة باكستان بالقاهرة تسلم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الباكستانية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة باكستان في القاهرة عن وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الباكستانية إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقالت السفارة، في بيان لها: “وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار العريش الدولي بمصر طائرة عسكرية خاصة من باكستان تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاج إليها شعب غزة الشقيق”.

وأوضحت أن مسؤولون من سفارة باكستان في مصر قاموا بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وقد قامت باكستان بتسليم أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية والطبية لشعب غزة حتى الآن. وستواصل باكستان تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي في المستقبل أيضًا.