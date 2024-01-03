11 ألف فلسطينياً اعتقلوا خلال 2023
كشفت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)اليوم إن قوات العدو الصهيوني اعتقلت نحو 11 ألف مواطن خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من أكتوبر.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية المعتقلين في سجون العدو للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
واشارت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، بعد السابع من اكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (1085).
وأكدت أن حالات الاعتقال بعد السابع من اكتوبر الماضي بلغت أكثر من (5500)، من بينها (355) طفلا، و(184) امراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 48.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها العدو بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من اكتوبر.
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