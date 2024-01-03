العالم اليوم - الناتو يثير غضب روسيا.. بـ"ألف صاروخ باتريوت"

انتم الان تتابعون خبر الناتو يثير غضب روسيا.. بـ"ألف صاروخ باتريوت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلن حلف الناتو، الأربعاء، أنه سوف يساعد في شراء ما يصل إلى ألف صاروخ من طراز باتريوت حتى يتمكن الحلفاء من حماية أراضيهم بشكل أفضل في ظل تكثيف روسيا هجومها الجوي على أوكرانيا.

وقالت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو إنها ستدعم مجموعة من الدول، منها ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، في شراء صواريخ باتريوت، التي تستخدم للدفاع ضد الصواريخ الموجهة والصواريخ الباليستية وكذلك طائرات العدو.

ووفقا لمصادر الصناعة، يمكن أن تبلغ قيمة العقد حوالي 5.5 مليار دولار.

ومن الممكن أن تساعد عملية الشراء الحلفاء على توفير المزيد من أنظمتهم الدفاعية لأوكرانيا.

ودون الخوض في تفاصيل، قالت الوكالة إنه "من المتوقع أن تستفيد الدول المستخدمة الأخرى من شروط العقد".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بيان إن "الهجمات الصاروخية الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية تظهر مدى أهمية الدفاعات الجوية الحديثة".

أضاف "زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا".

كمنظمة، لا يقدم حلف الناتو سوى الدعم غير الفتاك لأوكرانيا، لكن أعضاءه يرسلون الأسلحة والذخائر بشكل فردي أو جماعي.

بدأت أحدث جولة من الهجمات الروسية يوم الجمعة بأكبر هجوم منفرد لها على أوكرانيا خلال الصراع، والذي تحول إلى حرب استنزاف شتوية طاحنة على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر. وقتل أكثر من 40 مدنيا منذ نهاية الأسبوع.

مع اقتراب الحرب من عامها الثاني، تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجوم بالصواريخ الروسية، صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما يصل إلى 130 آخرين، بحسب المسؤولين.