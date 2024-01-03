بعد الزلازل العنيفة.. تسرب مياه مشعة في محطة للطاقة النووية بـ اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:31 مساءً - أفادت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الزلازل العنيفة التي ضربت اليابان تسببت في تسرب المياه المشعة من برك التبريد في مفاعلين في محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية بمحافظة نيجاتا.

وأوضحت “جلوبال تايمز”، أن التسرب وقع في برك التبريد في الطوابق العليا من المفاعلات رقم 7 ورقم 2 في محطة كاشيوازاكي - كاريو.

وأضافت: “تحتوي هذه المياه على مواد مشعة، ويتم حاليا قياس مستويات الإشعاع”.

وفي عام 2021، تم حظر أقوى محطة للطاقة النووية في اليابان، كاشيوازاكي كاريوا، من العمل بسبب انتهاكات السلامة التي تم تحديدها في المؤسسة.