التشيك ترسل فرقا ومعدات لمساعدة فرنسا في التعامل مع الفيضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:31 مساءً - أرسلت السلطات في التشيك اليوم الأربعاء، فريقا من رجال الإطفاء إلى جانب معدات متخصصة لمساعدة فرنسا في التعامل مع الفيضانات بشمال البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن فريقا مؤلفا من 18 رجل إطفاء مصطحبين معهم مضخات مياه ومعدات إطفاء وزوارق انطلقوا إلى بلدية "سان أومير" الفرنسية التي من المتوقع أن تستمر عملياتهم بها لمدة أسبوعين.

وأوضح الراديو أن المساعدات تأتي استجابة لتقديم فرنسا طلبا للحصول على المساعدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الفيضانات.