الإعلام الإيراني ينفي وجود أحد من قادة الحرس الثوري بموقع انفجار كرمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:31 مساءً - أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عدم تواجد أحد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بمحیط منطقة انفجار كرمان وأنهم لم يصابوا بأذى في هذا الحادث.

وقال رئيس جهاز الطوارئ الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه تم إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان اللذين وقعا بالقرب من مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية، أن حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين في إيران ارتفعت إلى 73 قتيلا و105 جرحى.

من جانبه، قال نائب حاكم محافظة كرمان الإيرانية، إن عدد الضحايا في الانفجارين سيرتفع لأكثر من 100 قتيل.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.