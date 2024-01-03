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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استفزاز العالم بتصريحات مثيرة بعد اغتيال العاروري.. أعلن رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، عن تعهده بالوصول إلى جميع قادة حركة حماس، في استمرار لحملة الاغتيالات التي تشنها إسرائيل ضد قادة الحركة.

جاء هذا التصريح بعد يوم من اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في ضربة نفذتها إسرائيل في لبنان.

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استفزاز العالم بتصريحات مثيرة بعد اغتيال العاروري

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استفزاز العالم بتصريحات مثيرة بعد اغتيال العاروري

أكد برنياع أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ملتزم بتصفية الحسابات مع المقاومة الفلسطينية الذين اجتاحوا غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعرب عن ثقته في أنه سيتمكن من العثور على الهدف المرجو وتحقيق النجاح في هذه العمليات، مشيرًا إلى أنه سيستغرق وقتًا لتحقيق الأهداف المخططة، تمامًا كما حدث بعد مذبحة ميونخ.

وتظهر تصريحات برنياع التصميم القوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية، ورغبتها في استهداف وتصفية القادة البارزين في حماس.

اغتيال صالح العاروري

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استفزاز العالم بتصريحات مثيرة بعد اغتيال العاروري

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، استشهاد صالح العاروري وسمير فندي أبو عامر وعزام الاقراع أبو عمار، إثر العملية الإرهابية التي شنتها قوات الاحتلال في بيروت.

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، مُسفرة عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

الاحتلال الإسرائيلي: نركز على محاربة الفصائل الفلسطينية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق إنهم مستعدون لكل السيناريوهات بعد استهداف القيادي بحركة حماس صالح العاروري.

وقال الجيش: "نركز على محاربة الفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "سنواصل حربنا في قطاع غزة، ونغير من التعليمات وفق التطورات، ونواصل جهودنا بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، باعتبارها أولوية لاستخباراتنا".

وقامت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق عدد من الصواريخ بتجاه دولة دولة الاحتلال، مما تسبب في إصدارها تحذيرات باللون الأحمر، في مستوطنات غلاف غزة.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، حالة الاستنفار القصوى في منطقة تل أبيب، وذلك بعد ساعات من مقتل العاروري وآخرون.