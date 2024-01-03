نصرالله: عملية "طوفان الأقصى" أطلقتها "القسام" وتضامن معها بقية الفصائل

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أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن عملية "طوفان الأقصى" أطلقتها "القسام" وتضامن معها بقية الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة مساء الأربعاء، أن القائد الكبير الشيخ صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد.

وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت، "نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه".

وتابع قائلا "كما نتوجه بالتعزية إلى عائلات الذين قتلوا في جوار مرقد سليماني في كرمان".

وتوجه نصر الله بالتعازي لعائلة صالح العاروري وللشعب الفلسطيني ولحركة حماس.