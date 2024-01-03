نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل فلسطينية: إطلاق صاروخ أرض جو تجاه مروحية إسرائيلية شرق خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل فلسطينية إطلاق صاروخ أرض جو تجاه طائرة مروحية إسرائيلية شرق خان يونس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.