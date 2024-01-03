زلزال اليابان يحصد 62 قتيلاً
اعلنت السلطات اليابانية ارتفاع عدد ضحايا الزلازل القوية على الساحل الغربي للبلاد إلى 62 قتيلاً على الأقل.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية صباح اليوم الأربعاء ان ما لا يقل عن 62 شخصاً في مقاطعة إيشيكاوا التي تضررت بشدة لقيوا مصرعهم.
وفي بلدات مثل واجيما وسوزو ونوتو في شبه جزيرة نوتو، انهارت العديد من المنازل أو دمرتها الحرائق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المدى الكامل للدمار لم يتم تقييمه بعد. ومنذ العام الجديد، اهتزت المنطقة بسلسلة من الزلازل.
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