العالم اليوم - خامنئي يتوعد بـ"رد قاس" على تفجيري كرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:24 مساءً - توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران واللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص تزامنا مع ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال خامنئي في بيان إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله". ماذا حدث؟ وقع انفجاران في فعالية أقيمت لتأبين سليماني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عما بدا أنه الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف إيران منذ ثورة عام 1979.

هزت الانفجارات مدينة كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترًا (510 ميلًا) جنوب شرق العاصمة طهران، وأرسلت شظايا سقطت على حشد من الناس الفارين من الانفجار الأول، وأصيب ما لا يقل عن 211 شخصا.

حدث الانفجاران بالقرب من قبر سليماني في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.

وصف التلفزيون الرسمي الإيراني ومسؤولون الهجمات بأنها تفجيرات، دون تقديم تفاصيل واضحة عما حدث.

قال أحمد وحيدي، وزير الداخلية، للتلفزيون الرسمي إن القنبلة الأولى انفجرت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وانفجرت الأخرى بعد حوالي 20 دقيقة، مضيفا أن الانفجار الثاني أدى إلى مقتل وإصابة أكبر عدد من الأشخاص.

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