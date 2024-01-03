العالم اليوم - بتكوين تتحول للانخفاض بعد مكاسب قوية في 2023

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تتحول للانخفاض بعد مكاسب قوية في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:24 مساءً - عكست عملة بتكوين مسارها الصاعد وتحولت إلى الانخفاض، الأربعاء، وسط شكوك متزايدة في أن الحكومة الأميركية ستوافق قريبا على صناديق البتكوين المتداولة في البورصة. ولا تزال الموافقة تبدو محتملة، لكن المستثمرين يتحوطون لرهاناتهم.

انخفضت عملة البتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى حوالي 42.8 ألف دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قلصت خسائرها التي وصلت إلى 9.2 بالمئة صباح الأربعاء إلى ما دون 41 ألف دولار.

وكانت "بتكوين" أكبر عملة مشفرة تتراجع بعد أن تجاوزت 45 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عام يوم الثلاثاء الماضي.

وكان أداء "بتكوين" يسير في اتجاه إيجابي قبيل الموعد النهائي المرتقب في 10 يناير والذي قد يشهد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صندوق متداول في البورصة مرتبط مباشرة بالسعر الفوري للأصل.

وخلال العام الماضي أرتفع ارتفع سعر العملة المشفرة 160% تقريباً، وسط صعود أوسع في ثروات الأصول الرقمية.