نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خامنئي يتوعد المسؤولين عن انفجاري كرمان برد حاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام بالعقاب.

وقال خامنئي: "على المجرمين القساة أن يعلموا أن جنود طريق سليماني لن يتحملوا الجريمة النكراء في كرمان".

وأضاف: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".

وبدوره، ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين الإرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، معتبرا ما حصل عملا "جبانا" و"مشينا".

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا"