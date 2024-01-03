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أحمد جودة - القاهرة - وزير الداخلية الإيراني يتعهد برد حاسم على العمل الإرهابي في كرمان

وزير الداخلية الإيراني يتعهد برد حاسم على العمل الإرهابي في كرمان (تفاصيل)..في حادثة مروعة هزّت مدينة كرمان الإيرانية، وقع انفجاران متتاليان، أسفرا عن مصرع 103 أشخاص وإصابة 141 آخرين.

وفيما أعلنت الرئاسة الإيرانية الحداد الرسمي، تتسارع التطورات مع تصاعد حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وزير الداخلية الإيراني يتعهد برد حاسم على العمل الإرهابي في كرمان

تفجيران إرهابيان يستهدفان إحياء الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني

وقع الانفجاران في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني في العام 2020. لقيت الجموع الذين كانوا يحيون هذه الذكرى مصرعهم أو أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أظهرت لقطات متداولة هروب المشاركين وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات

نقل التلفزيون الرسمي عن نائب حاكم محافظة كرمان، رحمن جلالي، الذي وصف الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وفي تصريحات لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أكد أن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول. وأعلن أن ما جرى هو امتداد لمؤامرات الأعداء، مع وعد برد حاسم على هذا العمل الإرهابي.

استنكار دولي واسع للعمل الإرهابي

يتسارع الاستنكار الدولي لهذا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة وإصابة العديد من الأبرياءو تطرح هذه الحادثة تحديات كبيرة على الساحة الدولية، وقد يؤدي تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إلى مزيد من الانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الداخلية الإيراني يتعهد برد حاسم على العمل الإرهابي في كرمان

مأساة كرمان تجسد مدى تأثير الأحداث السياسية على حياة المدنيين

تظل هذه المأساة في كرمان لحظة صعبة ومحزنة، تجسد مدى تأثير الأحداث السياسية على حياة المدنيين.

ويقول خبراء ان هذا الانفجار سيصعد التوترات في الشرق الأوسط خصوصا بعد اغتيال القائد صالح العاروري أمس.