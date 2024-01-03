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أحمد جودة - القاهرة - أتخذت فرنسا إجراء صارم ضد إسرائيل، وذلك بعدما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم متعددة في فلسطين ولبنان، مما أربك الأوضاع السياسية والعلاقات بين دول الشرق الأوسط بأكمله.

عاجل - فرنسا تتخذ إجراء صارم ضد إسرائيل

عاجل - فرنسا تتخذ إجراء صارم ضد إسرائيل

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها سوف تفرض حظرًا على دخول بعض المستوطنين الإسرائيلين إلى أراضيها، الذين يثبت ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الفرنسية إلى أن الخطوة تستلزم أعمالا أولية لتحديد هوية هؤلاء المتطرفين الإسرائيليين لصياغة القرار في إطار قانوني، لافتة إلى أن فرنسا تساند تعميم العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وجددت إدانتها لسياسة الاستيطان التي وصفتها بـ "الأمر غير القانوني"، داعية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن نيتها وقرارتها الرامية لتوسيع حركة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

الخارجية الفرنسية تندد بالتصريحات الاستفزازية الإسرائيلية

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعواهم إلى هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات".

الرئيس الفرنسي يدعو لتجنب إي تصعيد في لبنان

عاجل - فرنسا تتخذ إجراء صارم ضد إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إسرائيل إلى تجنّب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وذلك في بيان بعد اغتيال صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "ينبغي تجنّب أي سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأن فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

وأكدت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون كرّر على مسامع الوزير الإسرائيلي الدعوة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بين إسرائيل وحماس بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.