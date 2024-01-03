نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - العراق يكشف "سر" تفجيرات إيران اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت دولة العراق على الانفجار الواقع في إيران بالقرب من مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران.

أول تعليق من العراق على تفجيرات كهرمان الإيرانية

عاجل - العراق يكشف سر تفجيرات إيران اليوم

أدانت وزارة الخارجية العراقية، التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في محافظة كرمان في إيران؛ وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيراني ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وجددت الخارجية العراقية، موقفها الثابت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الإرهاب، وكذلك رفضها لجرائم العنف والتطرف بجميع صورها وأشكالها.

النواب العراقي: تفجير إيران ينذر بخطر كبير ويضلل العالم

أستنكر رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، العمل الإرهابي في محافظة كرمان في إيران، مؤكدًا تضامن العراق حكومة وشعبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب: "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدان الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الذين كانوا يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني".

وأضاف: “نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني وحكومته بالجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت زوار ضريح الشهيد قاسم سليماني وأدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى”.

وأعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا العدوان الإرهابي الغاشم".

عاجل - العراق يكشف سر تفجيرات إيران اليوم

عاجل - العراق يكشف سر تفجيرات إيران اليوم

وأختتم المندلاوي "اختيار هذا التوقيت وما تشهده المنطقة من توتر أمني جراء تصاعد حدة الحرب الصهيونية على غزة ينذر بخطر كبير ويكشف عن مؤامرة تحاك لزعزعة استقرار المنطقة لتضليل العالم عما يدور حاليا في دولة فلسطين من تدمير وإبادة جماعية".