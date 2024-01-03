العالم اليوم - شركات الشحن ترفع رسوم نقل "البن" بسبب هجمات البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر شركات الشحن ترفع رسوم نقل "البن" بسبب هجمات البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 10:22 مساءً - قالت المنظمة الدولية للقهوة، الأربعاء، إن شركات الشحن التي تنقل البن زادت رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية سفنا تجارية بالبحر الأحمر زعمت أنها على صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات تديرها شركة "سي.إم.إيه. سي.جي.إم" وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك.

وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.

ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا. كما يشترون أنواعا من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا.

وقد يكون للمشكلات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.