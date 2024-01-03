إصابة إمام مسجد في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 10:29 مساءً - أعلنت السلطات بمدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن إمام أحد المساجد تعرض لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، خارج مسجد في أكبر مدينة في الولاية، بينما عمل الضباط على التعرف على مطلق النار واعتقاله.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتز فراجي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه تم إطلاق النار على رجل الدين بعد الساعة 6 صباحا خارج مسجد محمد نيوارك.

وأفادت السلطات بأن الشرطة لم تحدد هوية المجني عليه على الفور، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة القريب وكان في حالة حرجة.