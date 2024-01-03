الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست ضالعة بأى شكل فى انفجارات إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 10:29 مساءً - أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست ضالعة بأى شكل في انفجارات إيران، مضيفة أنه لم يتم إبلاغنا بالهجوم الذى وقع جنوب بيروت، وأنه ليس من مصلحة حزب الله وإسرائيل توسيع الصراع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان نائب محافظ كرمان وصف الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".