عاجل - بيان "استفزازي" من الخارجية الأمريكية بشأن اغتيال العاروري وتفجيران إيران

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أحمد جودة - القاهرة - خرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن صمتها، وعلقت على الأحداث الجارية في لبنان وإيران، التي وقعت أمس واليوم، وأثارت انتباه العالم بأكمله، وسط مباحثات عن مرتكبي هذه الجرائم.

عاجل - بيان "استفزازي" من الخارجية الأمريكية بشأن اغتيال العاروري وتفجيرات إيران

عاجل - بيان "استفزازي" من الخارجية الأمريكية بشأن اغتيال العاروري وتفجيرات إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ليست لها يد بطريقة أو بأخرى في تفجيرات كرمان بإيران، زاعمًا أنه لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها.

وأشار ميلر إلى قلق واشنطن بشأن اتساع رقعة الصراع في المنطقة وخاصة في شمال إسرائيل والضفة الغربية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث برسالة إلى خصوم إسرائيل بالتفكير مرتين؛ لإنه ليس من مصلحة أحد اتساع النزاع.

وقال ميلر: "صالح العاروري إرهابي ووحشي ويداه ملطخة بدماء أبرياء"، مشيرًا إلى أن غزة لا يمكن أن تكون منصة إطلاق للهجمات ضد إسرائيل.

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة"، مؤكدًا أنه تم إبلاغهم بأن تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن التهجير القسري لا تمثل سياسة حكومة الاحتلال.

وشدد ميلر على أن الاحتلال الإسرائيلي له كامل الحق في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن واشنطن تحثهم على الالتزام بالقانون الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي: سنقتل القادة البارزين في حماس

تعهد رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، بالوصول إلى جميع قادة حركة حماس، في استمرار لحملة الاغتيالات التي تشنها إسرائيل ضد قادة الحركة.

وأكد برنياع أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ملتزم بتصفية الحسابات مع المقاومة الفلسطينية الذين اجتاحوا غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعرب عن ثقته في أنه سيتمكن من العثور على الهدف المرجو وتحقيق النجاح في هذه العمليات، مشيرًا إلى أنه سيستغرق وقتًا لتحقيق الأهداف المخططة، تمامًا كما حدث بعد مذبحة ميونخ.

وتظهر تصريحات برنياع التصميم القوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية، ورغبتها في استهداف وتصفية القادة البارزين في حماس.

اغتيال صالح العاروري

عاجل - بيان "استفزازي" من الخارجية الأمريكية بشأن اغتيال العاروري وتفجيرات إيران

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، استشهاد صالح العاروري وسمير فندي أبو عامر وعزام الاقراع أبو عمار، إثر العملية الإرهابية التي شنتها قوات الاحتلال في بيروت، أمس الثلاثاء.

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، مُسفرة عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

انفجارات إيران اليوم

وقع انفجارين في محافظة كهرمان الإيرانية، حيث وقع الانفجار الأول بالقرب من مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران.