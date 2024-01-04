رئيس بلدية كريات شمونة: واثق أن حزب الله سيرد على عملية اغتيال صالح العاروري

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس بلدية كريات شمونة الإسرائيلية صرح بأنه واثق من أن حزب الله سيرد على عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري.

وذكرت الصحيفة العبرية أن رئيس البلدية دعا من بقي في كريات شمونة للمغادرة.

ويأتي الاستهداف بعد مقتل القيادي بحماس صالح العاروري وقائدين بـ "كتائب القسام" في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن القائد الكبير الشيخ صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد.

وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن جريمة مقتل صالح العاروري لن تبقى دون عقاب.

وتابع قائلا "ما حصل في الضاحية الجنوبية هو جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها والأمر لا يحتاج إلى الكثير من الكلام وهي لن تبقى دون رد أو عقاب وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

وأردف بالقول "من يفكر بالحرب معنا سيندم والحرب معنا ستكون مكلفة وإن كنا حتى الآن نداري المصالح اللبنانية".

وشدد على أنه إذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير.

والثلاثاء، أعلن حزب الله في بيان إنه استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بصواريخ قرب منطقة مرج.