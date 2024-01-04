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أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن حقيقه تورط إسرائيل في عملية اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس في بيروت.

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة تورطه في اغتيال صالح العاروري

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة تورطه في اغتيال صالح العاروري

سألت صحفية إسرائيلية هاجاري عن ما هو تقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي لرد الفعل المتوقع من لبنان بعد عملية اغتيال صالح العاروري؟، ليرد قائلًا: "أستطيع أن أقول لكِ إننا نركز على قتال حماس، وهذا هو تركيز الجيش الإسرائيلي، وهناك أهداف واضحة لهذه الحرب يجب تحقيقها وسنواصل العمل لتحقيقها".

علاقة إسرائيل بانفجارات إيران

وطرحت الصحفية سؤالًا ثان، على هاجاري، قائلة: "هل يمكنك القول رسميًا إن إسرائيل لا علاقة لها بالتفجيرات التي وقعت اليوم في إيران؟".

ورد هاجاري قائلًا: "هناك تحديات في القتال في الشمال أيضًا وفي الأعمال التي يقوم بها حزب الله، كان هناك بعضها اليوم أيضًا وقد أحبطناها على الحدود الشمالية، وهناك بعضها في مناطق أخرى نواجهها مثل البحر الأحمر أو من سوريا كما واجهنا أمس ".

وأكد هاجاري استعداد قوات الاحتلال في كافة القطاعات دفاعًا وهجومًا، مُشددًا على ضرورة الجاهزية دائمًا.

اغتيال صالح العاروري

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، استشهاد صالح العاروري وسمير فندي أبو عامر وعزام الاقراع أبو عمار، إثر العملية الإرهابية التي شنتها قوات الاحتلال في بيروت، أمس الثلاثاء.

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، مُسفرة عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

انفجارات إيران اليوم

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة تورطه في اغتيال صالح العاروري

وقع انفجارين في محافظة كهرمان الإيرانية، حيث وقع الانفجار الأول بالقرب من مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران.