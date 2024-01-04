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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول رد فعل عربي على انفجارات إيران.. أصدرت وزرات الخارجية في الإمارات والسعودية، بيان، علق خلاله عن انفجارات مدينة كرمان الإيرانية، اللذان وقعا بالقرب من مقبرة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

أول تعليق من الإمارات على انفجارات إيران

عاجل - أول رد فعل عربي على انفجارات إيران

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وبعثت الخارجية خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإيرانية وشعبها، والأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

السعودية تندد بانفجارات إيران

نددت وزارة الخارجية السعودية، باستهداف المدنيين في إيران، مُدينة التفجيرات التي وقعت اليوم في محافظة كرمان الإيرانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأعربت الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

العراق يكشف سبب وقوع انفجارات إيران

عاجل - أول رد فعل عربي على انفجارات إيران

أستنكر رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، العمل الإرهابي في محافظة كرمان في إيران، مؤكدًا تضامن العراق حكومة وشعبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأختتم المندلاوي "اختيار هذا التوقيت وما تشهده المنطقة من توتر أمني جراء تصاعد حدة الحرب الصهيونية على غزة ينذر بخطر كبير ويكشف عن مؤامرة تحاك لزعزعة استقرار المنطقة لتضليل العالم عما يدور حاليا في دولة فلسطين من تدمير وإبادة جماعية".

انفجارات إيران

عاجل - أول رد فعل عربي على انفجارات إيران

وقع انفجارين في محافظة كهرمان الإيرانية، حيث وقع الانفجار الأول بالقرب من مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران.