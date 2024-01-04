العالم اليوم - مسؤول أميركي يلمّح لمسؤولية "داعش" عن تفجيري كرمان بإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 01:22 صباحاً - أعلن مسؤول أميركي أن التفجيرين المتزامنين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في جنوب إيران الأربعاء يبدوان هجومين إرهابيين من أمثال تلك التي يشنّها في العادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه إن "الأمر يبدو وكأنه هجوم إرهابي من أمثال تلك التي شنّها في الماضي تنظيم داعش، وهذا هو افتراضنا في الوقت الحالي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ورفضت الولايات المتحدة الأربعاء أي مزاعم عن ضلوعها أو ضلوع حليفتها إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين بأن"الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف"، مضيفا "لا سبب لدينا للاعتقاد أن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".

وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن الانفجارين أوديا بحياة أكثر من 103 أشخاص وأصابا العشرات في مقبرة بمحافظة كرمان في وقت سابق من يوم الأربعاء خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني الذي قتل في ضربة أميركية عام 2020.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران، وقال في بيان إن "الأعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".

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