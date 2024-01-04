نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بالرد على هجمات روسيا الجديدة على مدنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أوكرانيا عن شن روسيا الاتحادية هجوما صاروخيا ضخما آخر على المدن الأوكرانية، حيث أطلقت عشرات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية على كييف وخاركيف وميكولاييف وكروبيفنيتسكي وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان.

ففي كييف تم تسجيل تدمير عدد من المباني، ويشمل ذلك إصابة مبان سكنية ومخزن وسوبر ماركت وبنية تحتية للغاز، وانقطاع في إمدادات الكهرباء والمياه في بعض مناطق العاصمة، كما هاجمت روسيا الاتحادية مناطق سكنية في خاركيف.

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان نقلته سفارة أوكرانيا بالقاهرة، إنه تم إحصاء 92 جريحًا و4 قتلى، مشيرة إلى أنه ونظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ، فقد يرتفع عدد الضحايا.

وقالت الخارجية إن روسيا تواصل القتال ضد النساء والأطفال والمسنين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن المنشآت التي هاجمها الجيش الروسي هي منشآت مدنية بحتة.

ودعا وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الدول الأجنبية إلى الرد بحزم على هذا الهجوم الروسي الجديد من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، ومن بينها تسريع تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الإضافية، والطائرات المقاتلة دون طيار من جميع الأنواع، الصواريخ الطويلة المدى التي يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر.

بالإضافة إلى اعتماد القرار بشأن تحويل الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا وإنهاء الاتصالات مع الدبلوماسيين الروس في العواصم والمنظمات الدولية المعنية.

وأردف: “يجب أن يشعر النظام في موسكو بأن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن مقتل السكان المدنيين الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.