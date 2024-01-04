العالم اليوم - عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 06:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 41 شخصا على الأقل جرّاء قصف الطيران الإسرائيلي لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية قولها إن الطيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.

وأسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين غرب خان يونس أيضا إلى مقتل 14 شخصا.

كذلك قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم دير البلح وسط غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وغرب النصيرات وسط غزة، قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي طال منزلا بمنطقة السوارحة، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وتعرضت مناطق في شمال قطاع غزة أيضا لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.