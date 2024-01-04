العالم اليوم - مناوشات وتصريحات.. ماذا تقول لهجة نصر الله وإسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر مناوشات وتصريحات.. ماذا تقول لهجة نصر الله وإسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 09:24 صباحاً - أدلى حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بتصريحات تشير إلى أنهما يريدان تجنب المخاطرة بتوسيع أكبر لنطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة، بعد أن قتل هجوم بطائرة مسيّرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، مساء الثلاثاء.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه في بيروت، الأربعاء، إن قتل العاروري "جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها".

وحذر نصر الله من أن جماعته ستقاتل حتى النهاية إذا اختارت إسرائيل توسيع الحرب إلى لبنان، لكنه لم يوجه تهديدات محددة بأي تحرك ضد إسرائيل دعما لحماس.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف اغتيال العاروري، لكنها تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا عنيفا على غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن العدد المسجل للفلسطينيين الذين قتلوا من جراء الهجوم الإسرائيلي حتى الأربعاء تخطى 22 ألفا، أو ما يمثل واحدا بالمئة تقريبا من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وعندما سأل صحفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري عما تفعله إسرائيل استعدادا لرد محتمل من حزب الله، قال: "لن أرد على ما ذكرته للتو. إننا نركز على قتال حماس".

لا رغبة في الحرب

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين عند سؤاله عن خطاب نصر الله: "لم نر حزب الله يهب سريعا لدعم حماس ومساعدتها".

وأشار مسؤول أمريكي آخر، تحدث إلى الصحفيين مشترطا عدم كشف هويته، إلى أن حزب الله وإسرائيل لا يرغبان في دخول حرب.

وتابع المسؤول: "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".

وقال مسؤول أميركي كبير، الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل، بينما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأميركي آموس هوكستين سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

مخاوف التمدد

واغتيال العاروري (57 عاما) علامة أخرى على أن الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 3 أشهر في غزة قد تمتد أبعد من القطاع، بما يشمل العنف في الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إضافة إلى مسارات الشحن في البحر الأحمر.

والعاروري الذي كان يعيش في بيروت أول قيادي سياسي كبير في حماس يغتال خارج الأراضي الفلسطينية، منذ شنت إسرائيل هجوما شرسا على قطاع غزة.

وخاض حزب الله قصفا متبادلا شبه يومي مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ بدء حرب غزة، وقال مصدران أمنيان لـ"رويترز" إن مسؤولا محليا بحزب الله و3 أعضاء آخرين قتلوا الأربعاء في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.

وقتل أكثر من 120 من مقاتلي حزب الله ونحو 24 مدنيا في الأراضي اللبنانية، فضلا عن 9 جنود إسرائيليين على الأقل على الجانب الآخر.

وقال نصر الله: "إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد".

ودأبت إسرائيل على اتهام العاروري بتدبير هجمات على إسرائيليين، لكن مسؤولا من حماس قال إنه كان أيضا في "قلب المفاوضات" التي تجريها مصر وقطر بشأن الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وجاء خطاب نصر الله في ذكرى مرور 4 أعوام على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق.