انفجارات قرب قاعدة التنف للتحالف الدولي في سوريا ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بانفجارات قرب قاعدة التنف للتحالف الدولي في سوريا ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة.
أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.