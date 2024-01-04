نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف سفينة متجهة إلى موانئ إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأربعاء عن استهداف سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأفاد بيان عسكري صادر عن الحوثيين أن استهداف السفينة تأتي بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية الحوثية، بما في ذلك رسائل تحذيرية بالنار.

الحوثيون يؤكدون علي استمرار منع مرور السفن الإسرائيلية

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي تؤكد استمرارها في منع المرور البحري للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك حتى يتمكن إخواننا في قطاع غزة من الحصول على الغذاء والدواء الضروريين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، حيث تعتبر هذه الهجمات ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ارتفاع الرسوم الشحنية بسبب هجمات الحوثيين

أعلنت شركة الشحن الفرنسية "سي أم آ سي جي أم" عن زيادة رسومها بمقدار الضعف اعتبارًا من 15 يناير لعمليات الشحن بين آسيا والبحر المتوسط، وذلك نتيجة لهجمات الحوثيين على السفن.

تسببت الهجمات في تغيير مسار العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وهو طريق طويل وكلفة مرتفعة.

يُعتبر البحر الأحمر، الذي يمر عبره 12% من التجارة العالمية، "طريقًا سريعًا" يصل البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، وبالتالي يربط أوروبا بآسيا.

فقدان عشرة من الحوثين جراء قصف أميركي

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن مقتل أو فقدان عشرة من أفرادهم جراء قصف أميركي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، حيث أكد الجيش الأميركي غرق ثلاث زوارق حوثية ومقتل طواقمها.