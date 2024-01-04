نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من زيادة التوتر في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا بشأن خطر زيادة التوترات العسكرية في المنطقة إذا استمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الهجمات.

وفي إطار اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الاستقرار والأمن الدوليين"، أوضح نائب الأمين العام للشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، أن التهديد المستمر للملاحة البحرية يشكل مصدر قلق بالغ، محذرًا من تصعيد التوترات العسكرية التي قد تؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة.

وشدد على أهمية ضمان سلامة وأمان النقل البحري، مشيرًا إلى تأثيرات المحتملة للهجمات الحالية على حركة المرور والتجارة البحرية.

ودعا إلى وقف الهجمات التي تنطلق من مناطق تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، مع التأكيد على عدم وجود مبرر لاستمرار هذه الهجمات.

كما طالب بتجنب تصعيد التوترات من جميع الأطراف المعنية، لضمان عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتفادي خطر تحول النزاع إلى نزاع إقليمي.

من ناحية أخرى، أكدت المنظمة البحرية الدولية أن 18 شركة لوجستية تجنب مساراتها عبر البحر الأحمر بسبب هجمات على السفن التجارية. وأعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك عن تعليق حركة الشحن عبر البحر وخليج عدن حتى إشعار آخر، مع تأكيد الولايات المتحدة تشكيل قوة عمل بحرية لمواجهة هجمات في البحر الأحمر.