العالم اليوم - الأرجنتين.. اعتقال 3 من أصل سوري ولبناني "خططوا لهجوم"

انتم الان تتابعون خبر الأرجنتين.. اعتقال 3 من أصل سوري ولبناني "خططوا لهجوم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 10:26 صباحاً - اعتقلت السلطات في الأرجنتين 3 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي في البلاد، حسبما قالت وزيرة الأمن وأكدت الشرطة الاتحادية، الأربعاء.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى عن المشتبه بهم، لكنها قالت إن المسؤولين يحققون في أهدافهم من زيارة الأرجنتين، وفي أمر طرد يبلغ وزنه 35 كيلوغراما كان في طريقه من اليمن إلى أحد المشتبه بهم.

وقالت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية في بيان: "ظهرت مؤشرات على احتمال دخول 3 مواطنين من أصل سوري ولبناني إلى البلاد وكان من المقرر أن يجتمعوا في مدينة بوينس أيرس، بعد وصولهم على متن رحلات جوية مختلفة، للتخطيط لعمل إرهابي في نهاية المطاف".

ولم تحدد الشرطة متى تمت الاعتقالات.

وقالت وزيرة الأمن باتريشيا بولريك للصحفيين، إن المشتبه بهم دخلوا الأرجنتين من قبل بجوازات سفر من دول أخرى، وأضافت أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأنهم إلى حين التحقق من هوياتهم.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على اعتقال الشرطة الاتحادية في البرازيل 3 رجال على الأقل، على خلفية تفكيك ما يشتبه أنها خلية تابعة لحزب الله اللبناني، بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي).

وكان أحد المعتقلين في البرازيل قد التقط صورا ومقاطع فيديو لكنيسين يهوديين ومقبرة يهودية في برازيليا.

وفي الأرجنتين، تعرضت سفارة إسرائيل ومركز للجالية اليهودية لهجومين دمويين عامي 1992 و1994 على التوالي، مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص.