نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: هجمات الحوثيين على السفن تهدد العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تشكل مقدمة لمستقبل مظلم للعالم "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم".

وأعرب إردان أمام مجلس الأمن الدولي عن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد الحوثيين، مشددًا على أن نظام إيران هو الرابط الذي يوجه بين جميع مرتكبي الدمار في الشرق الأوسط.

وأوضح إردان أن هجمات الحوثيين ليست قضية إسرائيلية أو حتى شرق أوسطية، بل هي تهديد للعالم بأسره، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق باب المندب قد يكلف الاقتصاد العالمي 6 مليارات دولار يوميًا، ودعا إلى فرض عقوبات على الحوثيين والداعمين لهم.

وأكد إردان على دور إيران في تسليح وتمويل الحوثيين، مشيرًا إلى أن الحوثيين لم يكن لديهم القدرة على الحصول على الصواريخ والطائرات المسيرة لولا دعم إيران.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق العملية البحرية "حارس الازدهار" التي أطلقتها الولايات المتحدة ردًا على الهجمات المتكررة للحوثيين.