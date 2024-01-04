نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقرّ بصعوبة القضاء على حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت البيت الأبيض يوم الأربعاء أن حماس لا تزال تحتفظ بـ "قدرات كبيرة" داخل قطاع غزة، بعد مضي نحو ثلاثة أشهر من الصراع بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن حماس لا تزال تحتفظ بقوة كبيرة في قطاع غزة، ولكن هدف إسرائيل في هزيمة الحركة ما زال قابلًا للتحقيق.

وأقر كيربي بأن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكله حماس "هدف قابل للتحقيق" بالنسبة لإسرائيل، إلا أنه أضاف أنه لا يمكن القضاء على الأيديولوجية التابعة للحركة وأنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من القضاء على المجموعة بأكملها.

وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أجرى مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لمناقشة الصراع في قطاع غزة والجهود المبذولة لتحقيق إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وأكد كيربي أن المحادثات لا تزال جارية وجادة بشأن إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من وجود تفاهم متزايد بأن الجانبين يواجهان صعوبات في التوصل إلى اتفاق.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإن التقدم في المناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس ضعيف وبطيء للغاية.

وأصدرت حماس تحذيرًا نهائيًا لإسرائيل مؤخرًا، مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وانتهاء الحرب لتمكين إطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة، ولكن الحركة تشارك حاليًا في المفاوضات.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أن حماس "خففت قليلًا" التهديد الذي وجهته بشأن الرهائن، دون ذكر تفاصيل حول ذلك.

وأوضحت المصادر أن رفض إسرائيل للمطلب الأولي منأعلنت البيت الأبيض يوم الأربعاء أن حماس لا تزال تحتفظ بـ "قدرات كبيرة" داخل قطاع غزة، بعد مضي نحو ثلاثة أشهر من الصراع بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.