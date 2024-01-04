نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مسؤول أميركي: الانفجاران عند قبر قاسم سليماني في إيران "هجوم إرهابي" على شاكلة هجمات داعش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ‏مسؤول أميركي، أن الانفجارين عند قبر قاسم سليماني في إيران "هجوم إرهابي" فيما يبدو على شاكلة الهجمات التي تشنها داعش.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بانفجارات قرب قاعدة التنف للتحالف الدولي في سوريا ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة.

أدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.