نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر الله: حساباتنا مضبوطة في الحرب مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أن حساباتهم مضبوطة في حالة وقوع حرب مع إسرائيل، وأكد أن القتال سيكون دون حدود أو قيود وبتكلفة باهظة.

وأشار إلى أن حزب الله والفصائل الأخرى في المنطقة يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وأن إيران لم تطلب من الحوثيين أو حزب الله فتح جبهة في البحر الأحمر أو جنوب لبنان على التوالي.

تحدث نصر الله خلال الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في ضربة أمريكية في بغداد، وبعد مقتل صالح العاروري، القيادي في حركة حماس، في عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي نسبتها السلطات اللبنانية وحركة حماس إلى إسرائيل.

الحرب مع إسرائيل

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وخلال هذه المواجهات، قتل ما لا يقل عن 170 شخصًا في الجانب اللبناني، بينهم 124 عنصرًا من حزب الله، في حين قتل 13 شخصًا على الأقل في الجانب الإسرائيلي.

حسن نصر الله

لم تؤكد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة التي أودت بحياة العاروري ورفاقه، ولكنه أعرب عن استعداده لجميع السيناريوهات. وأكد نصر الله أن استهداف العاروري يعتبر جريمة كبيرة وخطيرة، وأن حزب الله لن يترك هذه الجريمة دون رد أو عقاب، مؤكدًا أن الرد سيتم في الميدان وعلى مدار الأيام والليالي.

صالح العاروري

تم تشييع العاروري واثنين من قادة كتائب عز الدين القسام، التابعة لحماس، في بيروت، وسيتم دفنهم في مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

إسرائيل لم تؤكد بشكل رسمي شنها الضربة، والتوترات مستمرة في المنطقة مع استمرار التهديدات والتصعيد المحتمل بين الأطراف المعنية.