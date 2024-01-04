نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالشرطة العراقية: غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الخميس، عن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد، وفقا لوكالة رويترز.

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.