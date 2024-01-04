العالم اليوم - "وحدة الساحات" لم يتبق سوى الشعار.. وإسرائيل نفذت وعيدها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 12:24 مساءً - أحداث إقليمية سبقت خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ففي قلب الضاحية الجنوبية معقل الحزب اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري برفقة قياديين من كتائب القسام.

تبعه وعيد وتحذير إيراني من "وحدة الساحات" ذلك المصطلح التي أطلقته طهران، إلا أن الساحة الإيرانية كانت أمام ضربة بالقرب من قبر القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وذلك خلال الاحتفاء بذكرى اغتياله، فسقط عشرات القتلى والجرحى.

في المقابل، اتهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري من سماهم عملاء إسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ تفجيري كرمان وهو الأمر الذي نفته واشنطن واستبعدت ضلوع تل أبيب.

هل انتهى شعار وحدة الساحات؟

وفي حديثه لـ "غرفة الأخبار" على "دوت الخليج" حول وحدة الساحات، ودورها في ظل التمركز الأميركي في المنطقة وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات، يقول عضو البرلمان اللبناني السابق فارس سعيد:

في غياب ترجمة المفهوم إلى الواقع لم يعد من وحدة الساحات سوى الشعارات.

مع تمركز الأسطول البحري الأميركي في البحر أيقنت إيران وجود قوة ردع أميركية تمنع قيام أي خطوة عملية حقيقية لتوحيد الساحات.

تنفيذ إسرائيل لوعيدها في أرض الواقع واستهداف القادة الذين اعتبرتهم مشاركين في معركة "طوفان الأقصى".

إيران تدرس بشكل محسوب خطواتها ولا تريد الانجرار إلى حرب مفتوحة.

رفض كل من أميركا و إيران توسيع دائرة الحرب.

رفض الإدارة الأميركية الحالية التوصل إلى اتفاق مع إيران يمكن أن يؤثر على وضعها الانتخابي.

إنكار إيران أن يكون لها أي دور في أحداث 7 أكتوبر، دليلٌ على عدم رغبتها في توسيع نطاق الحرب وعدم الانخراط في صدام مع الولايات المتحدة.

مشهد إقليمي مختلف

ويضيف الأكاديمي والباحث السياسي محمد صالح صدقيان حول مدى تحقق مفهوم وحدة الساحات على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة:

لا يجب نسيان الهزيمة الكبيرة التي منيت بها إسرائيل في 7 أكتوبر إلى جانب الهزائم المتتالية التي لحقت عند توغلها في قطاع غزة.

بالنظر إلى ما يحدث في البحر الأحمر وفي جنوب لبنان والعراق وسوريا وفي إيران التي تدعم هذا المحور نرى أن إسرائيل متواجدة تحت حراب محور وحدة الساحات.

اتساع الصراع

من جهته، يثير مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، لورانس كورب، شكوكه في حديثه لـ "دوت الخليج" حول دور إسرائيل في عملية الاغتيال والتصفية لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية، وينفي أن يكون ذلك قد حدث تحت إشراف أو موافقة أميركية.

ويضيف كورب قائلا: