العالم اليوم - شركات سعودية تحذر.. زيادات أسعار الوقود ستنعكس على الأرباح

انتم الان تتابعون خبر شركات سعودية تحذر.. زيادات أسعار الوقود ستنعكس على الأرباح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 12:24 مساءً - أصدرت عدة شركات سعودية بيانات رسمية في وقت متأخر من الأربعاء واليوم الخميس، قالت فيها إن قرار شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار الوقود هذا العام، سيرفع تكاليف الإنتاج ويحد من الأرباح.

وأخطرت أرامكو الشركات السعودية بارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، وقالت إنها تطبق اعتبارا من الأول من يناير.

ورفعت شركة إنتاج النفط السعودية سعر الديزل لقطاع التجزئة 53 بالمئة إلى 1.15 ريال (0.3067 دولار)، في ثالث زيادة منذ 2016.

وقالت الشركات إن تأثير الزيادة قد ينعكس في نتائج الربع الأول، وإنها ستستكشف السبل الممكنة لتعزيز الكفاءة المالية وتعويض ارتفاع الأسعار.

ومن بين الشركات التي تأثرت بالقرار، شركة نماء للكيماويات، وشركة الخزف السعودية، وأسمنت القصيم، وأرامكو السعودية لزيوت الأساس، ورابغ للتكرير والبتروكيماويات.

وقالت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، الخميس، إنها تتوقع زيادة بنحو ثلاثة بالمئة في إجمالي تكاليف المبيعات السنوية بسبب الأثر المالي لزيادة أسعار الوقود.

وقالت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، الخميس، إن تكاليف الإنتاج في شركاتها ارتفعت هذا العام بسبب زيادة الأسعار.

وانخفض مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" في التداولات الصباحية 1.6 بالمئة.