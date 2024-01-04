المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا برئاسة السوداني

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أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأعلنت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الخميس، عن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد، وفقا لوكالة رويترز.

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.

