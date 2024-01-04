العالم اليوم - قتيلان في قصف بـ"طائرة مسيرة" على مقر للحشد الشعبي في بغداد

انتم الان تتابعون خبر قتيلان في قصف بـ"طائرة مسيرة" على مقر للحشد الشعبي في بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 01:22 مساءً - أفاد مصدران لوكالة فرانس برس، الخميس، بوقوع قتيلين في قصف بطائرة مسيرة على مقر للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "طائرة مسيرة استهدفت مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، مما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وأكد مصدر في الحشد الشعبي هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، فيما نسب القصف إلى الولايات المتحدة.

هذا وذكر مراسل "دوت الخليج" أن القصف على مقر الحشد الشعبي استهدف آمر اللواء 12.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة محمد شياع السوداني.

وأعلنت مصادر عراقية مقتل المسؤول العسكري لحركة "النجباء" وأحد مرافقيه، وإصابة آمر استخبارات الحشد من جراء القصف.

وأوضحت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية لوكالة رويترز أنها ليست لديها المزيد من التفاصيل حول الجهة، التي تقف وراء الهجوم.