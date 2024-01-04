العالم اليوم - إسرائيل وحزب الله.. استمرار تبادل القصف على حدود لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل وحزب الله.. استمرار تبادل القصف على حدود لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 01:22 مساءً - أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات لبنانية، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع "شتولا"، مؤكدا "تحقيق إصابات مباشرة".

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة حولا، إضافة إلى غارة إسرائيلية بمسيرة على أطراف بلدة بنت جبيل.

كما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على مقربة من موقع تابع للجيش اللبناني ببلدة مارون الراس الحدودية.

وأضافت الوكالة ذاتها أن غارة مماثلة للطيران الإسرائيلي استهدفت عقب ذلك منطقة محلة عقبة صلحا، على أطراف مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول الخسائر البشرية أو المادية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.