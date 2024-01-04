‏الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الاستهداف الأخير تصعيد خطير واعتداء على العراق

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، إن الاستهداف الأخير تصعيد خطير واعتداء على العراق.

‏مصادر عراقية: مقتل المسؤول العسكري لحركة "النجباء" وأحد مرافقيه وإصابة آمر استخبارات الحشد بقصف بغداد

وأعلنت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الخميس، عن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد، وفقا لوكالة رويترز.

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.

